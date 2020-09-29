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Экономика
К 2030 году потребуется $2,8 трлн инвестиций в мировой ТЭК

К 2030 году потребуется $2,8 трлн инвестиций в мировой ТЭК

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Первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро заявил, что к 2030 году в мировой ТЭК потребуются инвестиции на $2,8 трлн. Такое мнение он высказал в ходе выступления на Международном саммите FT Commodities: преодоление климатического кризиса.

«Если предположить, что усредненный отраслевой индекс снижения производительности нефтегазовых месторождений составляет 5%, отрасли потребуется найти замену примерно 45% сегодняшней добычи к 2030 году. На это потребуется около $2,8 трлн инвестиций в сектор к 2030 году — практически в равной мере со стороны нефти и со стороны газа», — сказал Касимиро.

По его словам, несмотря на ожидаемый значительный рост возобновляемой энергии в течение следующих 20 лет, согласно энергетическим прогнозам, в одиночку ВИЭ не смогут удовлетворить растущий спрос.

«Нефть и газ по-прежнему питают тяжелую промышленность, нефтехимическую отрасль и тяжелый транспорт в требуемых объемах, поэтому на изменения уйдет много десятилетий и финансовых вложений. Этот факт также безоговорочно признается Евросоюзом, который стремится к достижению чистых нулевых выбросов к 2050 году», — отмечает вице-президент российской госкомпании.

Касимиро отметил, что, кроме того, фундаментальным изменениям в глобальной энергетической парадигме предстоит преодолеть трудности с перебоями в поставках возобновляемой энергии, хранением и инвестициями в технологические исследования, которые потребуют времени и средств. Такова сила нефти и газа, произведенных с низким уровнем выбросов и устойчивым образом.

По словам Касимиро, баланс как между традиционными углеводородами, полученными устойчивым путем, так и возобновляемыми источниками энергии жизненно важен для стимулирования экономической активности и поддержания развивающихся стран, пока идет работа над разрешением вопросов глобального потепления. Кроме того, важно учитывать экономические, технологические, физические и социальные последствия этого перехода, так как ни в коем случае он не может быть изменен. Именно здесь существует большой потенциал для инноваций и конструктивных изменений — в том, что нефтегазовая отрасль будет готова отвечать этому спросу.

«Подытоживая: несмотря на очевидные и неотъемлемые преимущества зеленой энергетики, ясно, что она не справится с обеспечением растущего спроса со стороны общества самостоятельно, и нам предстоит решить такие проблемы, как низкая прибыльность, субсидии и нестабильность поставок. Пока человечество ищет рациональный баланс между удовлетворением растущего спроса на энергоресурсы и защитой климата, зеленая энергетика должна дополнять традиционную, реализуемую нетрадиционным путем, характеризующимся низким уровнем выбросов за счет отказа от угля, повышения доли природного газа и развития технологий и инноваций в целях ограничения выбросов парниковых газов», — заключил Касимиро.

«Зеленая сделка» Европы — новый курс развития ЕС — подразумевает радикальные реформы в экономике, энергетике и транспорте, которые должны стать максимально «зелеными», углеродно-нейтральными. Она обойдется ЕС, по предварительным расчетам, примерно в €3 трлн. При этом союз будет выдвигать требования к поставщикам товаров, чтобы те соответствовали климатической нейтральной политике. Одной из мер может стать введение углеродного налога на ввозимую на территорию ЕС продукцию.

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