Трамп опроверг слухи о желании выдвинуть свою дочь на пост вице-президента США

Президент США Дональд Трамп опроверг распространенную в прессе информацию о том, что во время предвыборной кампании 2016 года он обсуждал с советниками возможность выдвижения своей дочери Иванки на пост вице-президента.

«Теперь распространяющая ложные сведения [телекомпания] CNN действительно сообщает, что я хотел, чтобы моя дочь Иванка баллотировалась со мной на выборах в 2016 году в качестве моего вице-президента. Неверно и совершенно нелепо. Эти люди больны!» — написал Трамп 29 сентября в своем Twitter.

Накануне CNN разместила на своем сайте статью, в которой содержатся выдержки из готовящейся к выходу книги заместителя главы предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса.

В частности, там приводится следующая цитата Трампа: «А как насчет Иванки в качестве моего вице-президента? Она умна, красива, и люди будут любить ее!». В итоге, команда Трампа проводила соответствующие опросы.

Вместе с тем, Тим Мерто, директор по коммуникация текущей избирательной кампании Трампа, заявил, что эта информация не соответствует действительности и никаких опросов об Иванке не было.

В конце августа Трамп заявил, что поддержал бы кандидатуру женщины на пост президента США, если только это не будет кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис.

В том же месяце дочь Трампа — Иванка на съезде Республиканской партии призвала судить о ее отце не по постам в Twitter, а по результатам его работы.