Стая бродячих собак напала на женщину с ребенком в Екатеринбурге

Стая бродячих собак напала на молодую женщину с ребенком в Екатеринбурге, сообщает e1.ru во вторник, 29 сентября.

По словам Марии Д., она возвращалась с ребенком, который находился в детской коляске, из продуктового магазина. В какой-то момент она увидела мужчину на велосипеде в сопровождении стаи собак.

Сначала девушка подумала, что животные лают на велосипедиста, однако потом поняла, что животные неслись по направлению к ней и ее ребенку. По словам Марии, в стае было от 15 до 20 собак.

«Они окружили нас, я молча развернула коляску и начала закрывать ее собой, повернулась и, прижавшись к дочке, спрятала ее за собой. Самая большая псина, высотой больше метра, оскалившись пыталась ухватить меня, она зубами успела разорвать колготки, схватила за пальто и начала меня оттаскивать назад и драть мою одежду. Я успела убрать ноги, мое внимание было лишь на ребенке», — рассказала она.

По словам девушки, велосипедист, которого сопровождала стая, стоял и смотрел на происходящее. После нескольких просьб о помощи он начал велосипедом отгонять животных, однако это не принесло результатов.

В итоге девушке помогли проезжавшие мимо автомобилисты, которые поехали в сторону собак, заставив их разбежаться. Один из водителей посадил девушку с ребенком в машину и довез до дома.

Мария уверена, что именно тот мужчина с велосипедом кормит собак в заброшенных домах, которые расположены недалеко от места нападения. Молодая мать написала заявление в полицию, сейчас по данному факту проводится проверка.

21 сентября в МЧС России рассказали, как защитить ребенка при встрече с бродячими собаками.

По словам специалистов, необходимо встать между животными и ребенком, чтобы защитить малыша. Также рекомендуется брать на прогулку средства защиты, например, перцовый баллончик, чтобы использовать его в тех случаях, когда нападение неизбежно.