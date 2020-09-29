Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром «Кубка Стэнли»

Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф «Кубка Стэнли».

Хоккеист набрал 34 очка, опередив своего одноклубника Брейдена Пойнта всего на один бал, пишет «Газета.ру» во вторник, 29 сентября.

Ранее сообщалось, что клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» стал обладателем «Кубка Стэнли» сезона-2019/20.

В шестом матче финальной серии команда победила «Даллас Старз» со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Игра прошла 28 сентября в Эдмонтоне при пустых трибунах из-за ситуации с коронавирусом.

Отмечалось, что матч «Тампа» — «Даллас» установил рекорд по числу россиян в финале НХЛ. Так, в победной игре выступали семь российских хоккеистов.