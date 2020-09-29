Матч «Тампа»-«Даллас» установил рекорд по числу россиян в финале НХЛ

В шестом матче финальной серии Кубка Стэнли между командами «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» на лед вышло рекордное количество хоккеистов из России, пишет 29 сентября «Газета.ру».

Встреча проходит в канадском Эдмонтоне. После второго периода «Тампа» ведет со счетом 2:0.

В составе «Далласа» в игре принимают участие нападающие Денис Гурьянов, Александр Радулов и вратарь Антон Худобин. За «Тампу» играют защитники Михаил Сергачев и Александр Волков, форвард Никита Кучеров, а также голкипер Андрей Василевский.

Таким образом, в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступают семь российских хоккеистов.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1995-м, 1998-м и 2000-м годах, отмечает издание. Тогда в финале Кубка Стэнли на лед выходили по шесть россиян.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Тампа» ведет со счетом 3:2. Команды играют до 4-х побед.