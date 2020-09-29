Мотодельтаплан разбился в Самарской области

Мотодельтаплан разбился в километре от села Семеновка Нефтегорского района Самарской области, сообщает РЕН ТВ во вторник, 29 сентября.

По данным телеканала, летательным аппаратом управлял 62-летний мужчина. Он был доставлен в ближайшую больницу с травмами, которые получил при крушении.

Обстоятельства и причины падения устанавливаются.

27 сентября сообщалось, что легкомоторный самолет упал в реку Волгу неподалеку от села Михальчиково в Нижегородской области, в результате инцидента погибли два человека. В пресс-службе МЧС России заявили, что самолет не получал разрешения на вылет.