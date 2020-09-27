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Легкомоторный самолет упал в Волгу в Нижегородской области

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Легкомоторный самолет упал в реку Волга неподалеку от села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По факту происшествия ведомство начало проверку.

«По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Уточняется информация о потерпевших.

24 сентября самолет «Бекас» упал около деревни Дружба в Каменском районе Тульской области. В результате случившегося погиб 56-летний пилот воздушного судна. В момент ЧП самолет совершал опрыскивание полей с подсолнечником и совершил жесткую посадку, задев линии электропередачи. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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