Горбачев дал США совет в отношении России

Победителю президентских выборов в США нужно будет немедленно провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.

89-летний Горбачев выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон должны провести «второй Рейкьявик», имея в виду свою встречу с Рональдом Рейганом в 1986 году. Результатом стало заключение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого в 2019 году США вышли.

По его словам, в мире сложилась очень тревожная ситуация, и крайне высоки риски новой гонки вооружений.

«Ситуация очень тревожная, — сказал Горбачев. — Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран», — цитирует Горбачева The Times 27 сентября.

Он отметил, что в 80-х отношения двух стран были хуже, чем сейчас, но благодаря доверию и пониманию получилось найти выход.

Кроме того, Горбачев выразил обеспокоенность из-за гонки ядерных вооружений между Россией и Америкой, указав на опасность планов США по созданию нового ядерного оружия, которое снизит порог его применения.

По словам первого президента СССР, происходящее наталкивает на мысль о подготовке к новой мировой войне.

16 сентября хорватский журналист Антун Роша рассказал о «трагической ошибке» Горбачева. Он отметил, что при подписании Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии 12 сентября 1990 года президенту СССР стоило быть внимательней.