Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 сентября

В Москве во вторник, 29 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов, ночью температура воздуха составит +7. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, атмосферное давление 755 мм ртутного столба.

В Московской области температура днем будет колебаться в пределах +15...+20 градусов, а ночью понизится до +4.

28 сентября в Гидрометцентре сообщили, что предстоящей зимой по всей территории России будут регистрироваться разнонаправленные температурные аномалии.