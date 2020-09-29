Депутат латвийского сейма счел унижением использование русского языка

Депутат латвийского сейма Атис Лейиньш заявил, что разговоры на русском языке свидетельствуют о привычке унижаться.

Как пишет 27 сентября Bb.lv, политик резко раскритиковал парламентария Рижской думы Антонину Ненашеву от партии «Прогрессивные», которая признала важность русского языка в республике.

По мнению Лейиньша, она встала на путь экс-мэра Латвии Нила Ушакова, который говорил по-русски. Депутат призвал «развеять миф» о важности коммуникации на русском языке для всех русских. Политик добавил, что якобы из-за распространения русского языка, страну до сих пор не воспринимают как часть ЕС и НАТО.

«Мы живем в национальном государстве, а не в губернии России: почему у нас до сих пор есть привычка к такому унижению?» — заявил Лейиньш.

В последние годы в странах Балтии ведется политика отказа от русского языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском. При этом только в Латвии почти 40% населения говорит по-русски.

18 сентября стало известно, что в Латвии мужчина набросился с криками и руганью на туристку из соседней Литвы, которая обратилась к нему по-русски.