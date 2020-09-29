Шеф-повар рассказал о несочетаемых продуктах

Шеф-повар Владимир Павлов в интервью радио Sputnik рассказал, какие продукты сочетаются между собой, и от каких кулинарных комбинаций следует отказаться.

По его словам, многие привычные продукты, если употреблять их вместе, могут привести к тяжести в желудке, изжоге и другим неприятным ощущениям. Одним из таких блюд является мясо с картофелем.

«Крахмальный картофель не очень сочетается с животным белком мяса, поэтому вызывает брожение в желудке. Также лучше мясо не сочетать с мучными изделиями. Когда вы едите мясо с тестом, это сильно способствует набору веса, после этого ощущается тяжесть, потому что сочетание животного белка и медленных углеводов сложно и медленно усваивается организмом», — цитирует Sputnik Павлова во вторник, 29 сентября.

Также он отметил, что мясо сочетается с овощами, но не с фруктами.

«Горячие блюда перевариваются гораздо дольше, чем фрукты, которые начинают бродить в желудке уже минут через 15. Лучший тандем — это мясо и овощи», — отметил он.

При этом овощи следует есть минимум за 15 минут до употребления мясных продуктов или через 2-3 часа после этого.

Также не очень полезным является сочетание сыра и томатов, так как подобный союз вызывает повышенное отложение солей.

«В томатах есть определенная кислота, она вступает в реакцию с кальцием, которым богат сыр, поэтому их лучше разводить. Огурцы и помидоры также не очень хороший союз, потому что разрушаются определенные витамины», — подчеркнул Павлов.

Плохо влияют на состояние желудка картофель и томаты, так как крахмал лишает овощ полезных свойств.

Также шеф-повар добавил, что уникальным продуктом, который нельзя ни с чем сочетать, является дыня.

Ранее специалисты рассказали, какие блюда опасно готовить дома и заказывать в ресторанах.