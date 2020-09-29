Во Франции назвали условия снятия санкций с России

Франция ждет от России умиротворяющих сигналов, тогда можно было бы поднять в ЕС вопрос о снятии санкций, заявил председатель комиссии французского Сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон.

«Мы ждем от наших российских друзей некоторых жестов доброй воли, которые позволят нам снова поставить перед нашими европейскими коллегами вопрос о снятии санкций с России», — сказал Камбон «Коммерсанту» в интервью, опубликованном 29 сентября.

Среди таких «сигналов» сенатор назвал реализацию Минских договоренностей и «правильное восприятие» миссий Франции в странах Африки. Камбон подчеркнул, что его страна не ведет неоколониальную политику в том регионе.

Также, по его словам, умиротворяющие жесты России должны касаться ситуации в Белоруссии. При этом Камбон не уточнил, что именно он имеет в виду.

Политик подчеркнул, что Париж настроен на сотрудничество с Москвой, а Россия — «мировая держава, без участия и содействия которой не может решаться ни один конфликт, ни один кризис, ни один вопрос международного значения».

Также сенатор отметил, что Франция готова делать встречные шаги.

«Наш призыв к России таков: играйте роль мировой державы, но не подливайте масла в огонь, ищите мирное решение вопросов», — заявил он.

Впервые ЕС и США ввели санкции против РФ в 2014 году из-за воссоединения страны с Крымом. Также западные страны возложили ответственность на Москву за ситуацию на Украине. Москва ответила зеркальными мерами и эмбарго на ряд европейских товаров.

При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что страна не является стороной конфликта на востоке Украины и участницей Минских договоренностей. При этом Москва призывает Киев к скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе.

Что касается отказа ряда западных стран признать легитимность президентства Александра Лукашенко, то 25 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это косвенным вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Представитель Кремля отметил, что решения западных стран не повлияют на отношения Москвы и Минска, страны, по его словам, будут взаимодействовать «без оглядки на другие государства».

28 сентября стало известно, что послы Евросоюза согласовали включение двух человек и четырех юридических лиц в санкционный список против России. Речь идет об участниках строительства Крымского моста.