Число новых случаев COVID-19 в мире за неделю превысило 2 млн

За последнюю неделю в мире было выявлено более 2 млн случаев коронавирусной инфекции, при этом количество летальных исходов составило 36 тыс. Об этом 28 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего в мире на текущий момент зафиксировано свыше 33 млн случаев COVID-19, жертвами коронавируса стали 996,3 тыс. человек.

Наиболее тяжелая эпидемическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке, на них пришлось 38% новых случаев инфицирования и 52% всех жертв.

С 21 по 27 сентября положительные результаты тестов на коронавирус там получили более 766 тыс. человек, а общее число заразившихся превысило 16,2 млн. За семь дней было зарегистрировано более 19 тыс. смертей, а общее число летальных исходов составило 547 тыс.

В Юго-Восточной Азии за неделю выявлено более 647 тыс. случаев COVID-19, а их общее число достигло 6,7 млн. Число погибших превысило 110 тыс., это на 9 тыс. больше, чем 21 сентября.

При этом в Европе с 21 по 27 сентября умерли более 4,5 тыс. пациентов, а общее число жертв вируса составило почти 235 тыс. Число случаев коронавирусной инфекции в регионе за прошедшие семь дней выросло на 418 тыс. и составляет 5,67 млн.

25 сентября директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация не исключает, что от COVID-19 погибнет до 2 млн человек, прежде чем вакцина от вируса станет массово доступной.