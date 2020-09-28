ФК «Химки» одержал первую победу в матче чемпионата России

Футболисты подмосковного клуба «Химки» обыграли столичное «Динамо» в матче девятого тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в понедельник, 28 сентября, в Подмосковье и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Как отмечает «Спорт-Экспресс», «Химки» прервали серию из 23 матчей без побед в чемпионате. В последний раз команда победила 24 июля 2009 года, обыграв «Амкар» (2:0).

Автором единственного гола стал Александр Ломовицкий, который отправил мяч в ворота соперников на 19 минуте матча.

По итогу девяти туров «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками, «Динамо» находятся на 9-й строчке, набрав 14 очков.

Ранее футболисты «Химок» потерпели разгромное поражение от «Краснодара» в матче восьмого тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).