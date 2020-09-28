Пять человек погибли после ракетного удара в районе аэропорта в Багдаде
В результате ракетного обстрела района аэропорта Багдада погибли пять человек, четверо пострадали, сообщает в понедельник, 28 сентября, телеканал Al Arabiya.
«Пять человек погибли, четверо пострадали в результате ракетного удара по зданию в районе аэропорта Багдада»,— говорится в публикации.
Как уточнил корреспондент телеканала, ракета «Катюша» упала на жилой дом недалеко от аэропорта.
Ранее в пятницу сообщалось о взрыве, который прогремел на пути колонны американских военнослужащих в пригороде Багдада.
Накануне администрация Белого дома сообщила властям Ирака о готовности закрыть посольство США в стране, если ракетные обстрелы диппредставительства не прекратятся.
29 августа четыре ракеты приземлились рядом с дипломатическим представительством Соединенных Штатов в «зеленой зоне» в центре Багдада, пострадавших не было.