Пять человек погибли после ракетного удара в районе аэропорта в Багдаде

В результате ракетного обстрела района аэропорта Багдада погибли пять человек, четверо пострадали, сообщает в понедельник, 28 сентября, телеканал Al Arabiya.

«Пять человек погибли, четверо пострадали в результате ракетного удара по зданию в районе аэропорта Багдада»,— говорится в публикации.

Как уточнил корреспондент телеканала, ракета «Катюша» упала на жилой дом недалеко от аэропорта.

Ранее в пятницу сообщалось о взрыве, который прогремел на пути колонны американских военнослужащих в пригороде Багдада.

Накануне администрация Белого дома сообщила властям Ирака о готовности закрыть посольство США в стране, если ракетные обстрелы диппредставительства не прекратятся.

29 августа четыре ракеты приземлились рядом с дипломатическим представительством Соединенных Штатов в «зеленой зоне» в центре Багдада, пострадавших не было.