Взрыв прогремел на пути колонны военных США в Ираке

Мощный взрыв прогремел на пути колонны американских военнослужащих в пригороде Багдада. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил телеканал Al Arabiya.

Инцидент произошел в районе Эль-Дора, населенном преимущественно суннитами. Информация о пострадавших пока не поступала.

Накануне администрация Белого дома сообщила властям Ирака о готовности закрыть посольство США в стране, если ракетные обстрелы диппредставительства не прекратятся.

В Ираке регулярно осуществляются атаки на американских граждан. Так, 29 августа четыре ракеты приземлились рядом с дипломатическим представительством Соединенных Штатов в «зеленой зоне» в центре Багдада, пострадавших не было.

За день до этого президент США Дональд Трамп подтвердил планы американских властей сократить численность войск в Ираке.