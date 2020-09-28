США предупредили Ирак о закрытии посольства в Багдаде

Администрация Белого дома сообщила властям Ирака о готовности закрыть посольство США в стране, если ракетные обстрелы диппредставительства не прекратятся. Об этом сообщила в воскресенье, 27 сентября, газета The Wall Street Journal.

По информации источников в дипломатических кругах, госсекретарь США Майкл Помпео ранее уведомил об этом во время телефонных разговоров иракского президента Бархама Салеха и премьер-министра Мустафу аль-Казыми.

Также отмечается, что посол США в Ираке Мэтью Тьюллер заявил министру иностранных дел Ирака Фуаду Хусейну, что политическое решение принял президент Дональд Трамп. По его словам, две страны вступили в новую эру в отношениях.

Администрация Трампа сообщила, что уже «делает предварительные шаги», которые могут позволить «закрыть посольство в течение нескольких месяцев при сохранении консульства в Эрбиле», уточнил источник газеты среди иракских чиновников. Он также предположил, что речь может идти и о выводе американских военных из страны.

29 августа четыре ракеты приземлились рядом с дипломатическим представительством Соединенных Штатов в «зеленой зоне» в центре Багдада. В результате инцидента никто не пострадал. Такие обстрелы происходят регулярно.

Накануне Трамп подтвердил планы американских властей сократить численность войск в Ираке. Около 5,2 тыс. американских военнослужащих, размещенных в Ираке для борьбы с группировкой боевиков Исламского государства (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка), сократят до 3,5 тыс. В Афганистане находится около 8,6 тыс. военнослужащих Соединенных Штатов, планируется снизить это число примерно до 4 тыс.

19 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что значительная часть американских военных покинула территорию Ирака. По его мнению, армии США не должно было быть на Ближнем Востоке.