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Путин поговоркой оценил толчок в развитии внутреннего туризма

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Президент РФ Владимир Путин оцени развитие внутреннего туризма в условиях пандемии русской поговоркой «не было бы счастья, но несчастье помогло». Об этом заявил 28 сентября в ходе расширенного заседания Госсовета.

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Он напомнил, что из-за ограничений сезон отпусков в России стартовал только в июле. «Несмотря на это наши традиционные направления — черноморское побережье Крыма и Краснодарского края — вновь приняли миллионы туристов», — отметил он.

Власти страны особое внимание уделили внутреннему туризму в силу объективных обстоятельств. «И, кстати говоря, не было бы счастья, но несчастье помогло. Удалось нам толкнуть внутренний туризм значительным образом», — сказал глава государства.

Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кешбека на туры по России началась в ночь с 20 на 21 августа и длилась неделю. В ней приняли участие порядка 70 тыс. россиян. Они приобрели путевки для путешествий по стране на сумму выше 1,4 млрд рублей, при этом размер возвращаемых средств был от пяти до 15 тыс. рублей.

Кэшбек можно было получить на определенных условиях. Прежде всего необходимо было зайти на портал «Мирпутешествий.рф», где выбирался тур или проживание в отеле сроком от четырех ночей стоимостью от 25 тыс. рублей, и турпоездка должна была состояться до 20 декабря этого года.

В начале сентября стало известно, что россияне смогут получить кэшбэк и за короткие поездки в выходные.

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