«Газпром» начал программу газификации Амурской области через «Силу Сибири»

«Газпром» приступил к реализации плана по сетевой газификации Амурской области, в основе которого лежит газопровод-отвод от «Силы Сибири». Об этом сообщается на сайте компании 28 сентября.

«С вводом в эксплуатацию магистрального газопровода «Сила Сибири» «Газпром» создал основу для сетевой газификации Амурской области. На сегодняшний день уже построен и готовится к вводу в эксплуатацию первый в регионе газопровод-отвод от «Силы Сибири» с газораспределительной станцией (ГРС) «Углегорск», — говорится в сообщении.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Амурской области Василий Орлов подписали первую программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы, согласно которой «Газпром» построит еще три газопровода-отвода с ГРС, а также межпоселковые газопроводы.

В результате будут созданы условия для газификации космодрома Восточный и котельных городов Циолковский, Свободный и Благовещенск, а также сел Чигири и Верхнеблаговещенское, а также золотодобывающего предприятия в Магдагачинском районе. На эти цели компания направит в 2021–2025 годах 2,145 млрд рублей.

Правительство региона со своей стороны обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 4,835 тыс. домовладений, 22 котельных и предприятий. «Планируется, что в результате реализации программы уровень газификации Амурской области вырастет с нуля до 11,6%», — сообщает «Газпром».

В 2021 году компания планирует достичь поставок 10 млрд кубометров газа, к 2025 году — 38 млрд кубометров. Обсуждается также увеличение пропускных мощностей «Силы Сибири» до 44 миллиардов кубометров газа в год, информирует «РИА Новости».

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по первой нитке «Силы Сибири». Газопровод протяженностью около 3 тыс. км транспортирует газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской, Амурской областей и Якутии для российских потребителей Дальнего Востока, а также в Китай.

В мае этого года «Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам для газопровода «Сила Сибири – 2». По словам председателя правления компании Алексея Миллера, газопровод может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай с объемом поставки до 50 млрд кубометров газа в год, а газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию.