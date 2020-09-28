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Chery привезла на Пекинский автосалон новый кроссовер

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Китайская компания Chery на открывшемся 26 сентября Пекинском международном автосалоне представила новый кроссовер Tiggo 8 Plus. Об этом 28 сентября сообщает «Российская газета».

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Автомобиль базируется на платформе T1X, которая также лежит в основе моделей Tiggo 4 и Tiggo 7.

Кроссовер получил фары, которые могут поворачиваться в диапазоне 15 градусов при маневре для обеспечения лучшей видимости в темное время суток.

В салоне вместо приборной панели установлен экран с диагональю 12.3 дюйма, который объединен с тачскрином мультимедийной системы аналогичного размера. Кроме того, появилась сенсорная панель управления климат-контролем.

Подушки кресел и заднего дивана получили набивку из поролона вторичного вспенивания, который обладает повышенной эластичностью и длительным сроком службы.

В Китае автомобиль предлагается с 1,6-литровым мотором мощностью 197 л.с., вариатором и приводом на передние колеса. Стоимость кроссовера составляет 131 900 юаней (1,48 млн рублей).

11 сентября сообщалось, что компания Chery повысила цены на отдельные комплектации кроссоверов Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 на 1–3% относительно прежней стоимости.

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