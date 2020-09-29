Метр с ростом: арендные квартиры в 2021 году ждет подорожание на 8%

Арендное жилье в крупных городах России может подорожать на 8% к лету 2021 года. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости . До конца года стоимость может увеличиться на уровне выросших затрат собственников на оплату ЖКУ (3–4%), а к лету 2021 года — еще на 4–5%. Спрос на такие квартиры увеличивается, а арендодатели, которые давали отсрочки и скидки на период пандемии, массово их отменяют . Но участники рынка отмечают, что ситуация может резко измениться, если будут введены новые ограничения и люди снова останутся без работы.

Инфляцию не отменяли

Рынок арендной недвижимости в этом году пережил кризис, что привело к падению цен на жилье при долгосрочном съеме. В августе 2020-го по сравнению с тем же месяцем годом ранее в крупных городах — Казани, Краснодаре, Новосибирске и Петербурге — снижение составило около 9, 7, 6 и 4% соответственно . Самое большое сокращение стоимости (на 11%) произошло в Москве, сказал «Известиям» руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов. Теперь средняя цена однушки в столице составляет 35 тыс. рублей в месяц, в Петербурге — 20 тыс. рублей, добавили в «Яндекс.Недвижимости».

Снижение расценок связано с пережитым режимом самоизоляции, возвращением людей в родные города с более благополучной эпидемиологической обстановкой, а также падением доходов населения , пояснил Руслан Закирьянов.

Впрочем, ситуация с ценами на арендные «квадраты» не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Если оценивать конкретно взятую квартиру в годовой динамике, то цена принципиально не изменилась и осталась на уровне значений начала года , указала руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной риелторской компании «Этажи» Ольга Павлинова. Это может быть связано с изменением структуры предложения — уменьшилось количество более дорогих квартир в центрах городов. Из-за этого и снизилась средняя цена, уточнила она. Сейчас всё больше людей для экономии снимают жилье вскладчину — комната даже в дорогой квартире обходится дешевле «однушки», но многокомнатные квартиры дороже. При этом собственники, предоставлявшие отсрочки и скидки на период пандемии, полностью их отменили, добавила Ольга Павлинова.

Рынок долгосрочной аренды продолжает восстанавливаться , согласен руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. После снятия ограничительных мер в начале мая увеличивается потенциальный спрос (просмотры объявлений). Небольшой спад по этому показателю наблюдался в середине лета — традиционно неактивном сезоне для рынка недвижимости. Но с августа снова фиксируется положительная динамика, она связана с началом делового сезона и учебного года, указал он.

В большинстве городов-миллионников за последний месяц отмечен рост цен. Средняя стоимость однокомнатных квартир составляет 17,4 тыс. рублей в месяц. Это на 1,1% выше, чем в августе 2020-го. По сравнению с прошлым годом текущий показатель ниже на 4,1% , сказал Алексей Попов.

До конца года цены могут еще повыситься — как минимум на уровне возросших затрат собственников на оплату ЖКУ . Обычно такой рост не превышает 3–4% (на уровне инфляции) от изначальной стоимости аренды. К лету 2021-го ставки могут вырасти еще на 4–5% , спрогнозировала Ольга Павлинова.

Если жестких ограничительных мер из-за второй волны пандемии не введут, на арендные ставки по-прежнему наибольшее влияние будут оказывать традиционные факторы — инфляция и рост цен на новостройки, указала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

— В таком случае плавное повышение стоимости жилья будет составлять в пределах 0,5% в месяц. Через год положительная ценовая динамика может составить до 8–10% в Москве и около 5–8% в крупных региональных городах , — полагает эксперт.

Подорожание съемных квартир вероятно, и это связано с тем, что собственники захотят компенсировать за счет арендаторов уменьшение своих доходов, например заработной платы, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

Не так однозначно

Дальнейшая ситуация на рынке напрямую будет зависеть от эпидемиологической обстановки и будущих ограничительных мер или их отсутствия , подчеркнул Алексей Попов. По его мнению, даже если новый карантин не введут, после возвращения цен к докризисным значениям больший рост маловероятен, поскольку доходы населения падают и растет безработица.

В последние дни наблюдается заметный прирост новых случаев заражения коронавирусом, из-за чего нельзя исключать негативный сценарий развития событий. Если правительство вновь введет ограничительные меры, ситуация повторится — приезжие будут вынуждены покинуть крупные города и на время отказаться от съемного жилья, сказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

— Падение спроса на аренду может не только замедлить рост цен, но и привести к снижению ставок. Насколько заметным оно будет, зависит от глубины очередного эпидемиологического и экономического кризисов , — добавил он.

Если будет введен строгий карантин продолжительностью от месяца и более, то стоимость аренды останется на нынешнем уровне, полагает Ольга Павлинова. Ведь цены не меняются одномоментно и собственники сначала должны ощутить реальное снижение спроса.