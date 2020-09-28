Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ВОЗ отметили снижение смертности из-за коронавируса в мире
Мир
Эрдоган призвал покончить с «армянской оккупацией азербайджанских земель»
Экономика
Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля
Мир
Тихановская выразила желание встретиться с Макроном
Общество
Пассажиров в Подмосковье оштрафовали на 10 млн рублей за отсутствие масок

Камеры в Москве начали фиксировать движение через парковочные места

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Камеры видеофиксации в Москве начали регистрировать движение через парковочные места. Об этом 28 сентября говорится в сообщении департамента транспорта в его Telegram-канале.

Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
Коммерческие фирмы грешат оформлением ошибочных штрафов

Съемка проходит пока только на улице Косыгина. «В Москве камеры начали фиксировать движение через парковочные места. Комплекс фиксирует нарушения пока на одном проблемном участке на улице Косыгина, дом 7», — отметили в департаменте.

Штраф за нарушение в настоящее время составляет 500 рублей.

В июле в столичном ГУ МВД России рассказали, что за первые шесть месяцев 2020 года полицейские в Москве раскрыли более 2,4 тыс. преступлений благодаря системе «Безопасный город». В ней работают свыше 189 тыс. камер.

Всего с начала года с помощью системы удалось раскрыть 2440 преступлений, из которых — 23 убийства.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020