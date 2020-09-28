Камеры в Москве начали фиксировать движение через парковочные места

Камеры видеофиксации в Москве начали регистрировать движение через парковочные места. Об этом 28 сентября говорится в сообщении департамента транспорта в его Telegram-канале.

Съемка проходит пока только на улице Косыгина. «В Москве камеры начали фиксировать движение через парковочные места. Комплекс фиксирует нарушения пока на одном проблемном участке на улице Косыгина, дом 7», — отметили в департаменте.

Штраф за нарушение в настоящее время составляет 500 рублей.

В июле в столичном ГУ МВД России рассказали, что за первые шесть месяцев 2020 года полицейские в Москве раскрыли более 2,4 тыс. преступлений благодаря системе «Безопасный город». В ней работают свыше 189 тыс. камер.

Всего с начала года с помощью системы удалось раскрыть 2440 преступлений, из которых — 23 убийства.