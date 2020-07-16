В Москве раскрыли 2,4 тыс. преступлений благодаря «Безопасному городу»

С января по июнь 2020 года в Москве благодаря системе «Безопасный город» правоохранители раскрыли более 2,4 тыс. преступлений. Об этом агентству городских новостей «Москва» в четверг, 16 июля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Так, раскрывать преступления помогла система видеонаблюдения, в которой функционирует свыше 189 тыс. камер. Всего с начала года удалось раскрыть 2440 преступлений, из которых — 23 убийства, 74 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 105 разбойных нападений, 1311 краж и 272 грабежа.

10 июля сообщалось, что в МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году. С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.