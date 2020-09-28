Эксперт оценил возможность повторения осенью весеннего пика COVID-19

Повторения осенью весеннего пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, скорее всего, не будет. Об этом заявил 28 сентября главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Я думаю, что это маловероятно», — отметил он в беседе с ТАСС, говоря о возможности значительного роста количества новых случаев коронавируса. По словам инфекциониста, в настоящее время наблюдается ожидаемый подъем заболеваемости по понятным причинам.

В этот же день в Роспотребнадзоре уточнили, что суточный прирост случаев коронавирусной инфекции еще немного увеличится и в октябре будет плато, после чего начнется постепенное снижение.

С 28 сентября в столичном регионе начали действовать новые меры для людей от 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовали соблюдать домашний режим, при этом Москва возобновила оказание социальных услуг, отмечает «Газета.ру».

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