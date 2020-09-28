Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На госуслугах запустили дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19
Мир
Путин поговорил по телефону с президентом Южной Кореи
Политика
В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальной зиме в России
Общество
Ефремов лично подал жалобу на свой приговор
Сюжет:

Эксперт оценил возможность повторения осенью весеннего пика COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Повторения осенью весеннего пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, скорее всего, не будет. Об этом заявил 28 сентября главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Полное доверие между врачом и пациентом необходимо»
Врач клиники «Медицина» Жанна Дорош — о том, как правильно выбрать качественный медцентр и своего доктора

«Я думаю, что это маловероятно», — отметил он в беседе с ТАСС, говоря о возможности значительного роста количества новых случаев коронавируса. По словам инфекциониста, в настоящее время наблюдается ожидаемый подъем заболеваемости по понятным причинам.

В этот же день в Роспотребнадзоре уточнили, что суточный прирост случаев коронавирусной инфекции еще немного увеличится и в октябре будет плато, после чего начнется постепенное снижение.

С 28 сентября в столичном регионе начали действовать новые меры для людей от 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовали соблюдать домашний режим, при этом Москва возобновила оказание социальных услуг, отмечает «Газета.ру».

квАктуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020