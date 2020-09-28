В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19

Суточный прирост случаев коронавирусной инфекции еще немного увеличится, и, скорее всего, в октябре будет плато, после чего начнется постепенное снижение. Об этом заявил «РИА Новости» советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в понедельник, 28 сентября.

«Я думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижения, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», — сказал академик.

По его словам, дополнительные новые ограничения сейчас не требуются, хотя какие-то рекомендации уже есть: например, переход на удаленный режим работы или самоизоляция для пожилых людей.

Малеев выразил мнение, что будут усилены штрафы за нарушение правил профилактики, например за отсутствие масок в общественных местах.

«Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут», — добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для разных производств, образовательных и культурных учреждений, где все необходимые меры предусмотрены. Эксперт добавил, что они учитывают и рост заболеваемости коронавирусом.

По данным оперштаба на 28 сентября, за минувшие сутки в России выявили 8135 новых пациентов с COVID-19. За этот же период зафиксировали 61 летальный исход, 2702 человека выздоровели.

С 28 сентября в столичном регионе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом начали действовать новые меры для людей от 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовали соблюдать домашний режим. В связи с этим в Москве возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые вынуждены оставаться дома, отмечает «Газета.ру».

Ранее, 16 сентября, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в России нет серьезного подъема заболеваемости COVID-19.

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