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Песков напомнил о полномочиях губернаторов по ограничениям из-за COVID-19

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На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России главы регионов должны действовать в зависимости от ситуации в том или ином субъекте Федерации. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Во всех регионах разные ситуации, здесь губернаторы должны, собственно, и действуют исходя ситуации. Именно поэтому они стали обладателями особых полномочий на фоне пандемии, которые они и реализуют» ― так он ответил на вопрос о введении новых ограничительных мер после увеличения числа заболевших.

Также Песков подчеркнул, что рост заболеваемости COVID-19 ― предмет особого внимания не только оперативных штабов, но и граждан, которые должны повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания.

С 28 сентября в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом начали действовать новые меры для людей от 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовали соблюдать домашний режим. В связи с этим в Москве возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые вынуждены оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов, выздоровело 945 920 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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