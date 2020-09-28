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Минтруд назвал необходимую сумму для выплат семьям с детьми

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Почти 95 млрд рублей потребуется на изменение сумм выплат для нуждающихся семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом в понедельник, 28 сентября, рассказали в Минтруде.

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Как напомнили в ведомстве, со следующего года власти планируют увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка. Это станет необходимым, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет ему вырасти до прожиточного минимума.

На прошлой неделе в Минтруде согласились с экспертным мнением, что эффективным инструментом по преодолению бедности может стать механизм, при котором минимальный размер оплаты труда (МРОТ) растет быстрее прожиточного минимума.

24 сентября Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 рублей. Накануне президент России Владимир Путин во время выступления в Совете Федерации назвал недопустимыми зарплаты ниже минимального размера оплаты труда, напоминает «Газета.ру».

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