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Hyundai представила в Пекине электрический спорткар

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На Пекинском международном автосалоне, который открылся 26 сентября, компания Hyundai Motor представила электрифицированный спорткар нового поколения RM20e Racing Midship. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 28 сентября в редакцию «Известий».

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Отмечается, что автомобиль был создан для демонстрации потенциала спортивного суббренда Hyundai N в сфере электромобильных технологий.

Новый RM20e Racing Midship оснащается электромотором мощностью 810 л.с. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3 с, а до 200 км/ч способен ускориться за 9,88 с. Такие показатели стали возможны благодаря среднемоторной компоновке и заднему приводу.

25 сентября сообщалось, что Hyundai показала изображение салона электрокаров, которые будут выпускаться под отдельным суббрендом Ioniq.

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