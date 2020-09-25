Hyundai показала салон электромобиля будущего

Корейская компания Hyundai показала изображение салона электрокаров, которые будут выпускаться под отдельным суббрендом Ioniq.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 25 сентября, прототип салона, разработанный в сотрудничестве с LG Electronics, дает представление о возможностях, которые появятся в электромобилях будущего.

В частности, в машинах появятся функции чистки одежды и обуви. Над пассажирами разместится 77-дюймовый монитор. За звук отвечают динамики в подголовниках, создающие индивидуальную зону звучания для каждого из пассажиров. Кроме того, в комплектацию войдут робот-уборщик пола и потолочная ультрафиолетовая светодиодная лампа для дезинфекции салона.

Компания Hyundai планирует оснащать такими опциями электромобили, начиная с модели IONIQ 5, которая появится в начале 2021 года.

23 сентября сообщалось, что Hyundai выпустила спортивную модификацию седана Sonata, которая получила приставку N Line.