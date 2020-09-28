Рособрнадзор рассмотрит идею сохранения ЕГЭ только для поступающих в вузы

В Рособрнадзор поступили предложения о сохранении единого государственного экзамена (ЕГЭ) только для тех, кто планирует поступать в вузы. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Среди писем, поступивших в Рособрнадзор, были предложения, касающиеся организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (ППЭ). <…> Также поступили предложения отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что ведомство рассмотрит все инициативы по совершенствованию экзаменационной кампании, поступившие от сдававших экзамен школьников, а также от их родителей и учителей.

Ранее, 22 сентября, стало известно об изменениях, которые коснутся ЕГЭ и ОГЭ (основной государственный экзамен). Так, выпускникам 11-х классов на экзамене по обществознанию придется ответить на вопросы, касающиеся новых поправок к Конституции РФ, а в ОГЭ — задания на анализ визуальной информации, предполагающие развернутый ответ.

Также во время экзамена по химии девятиклассники должны будут проводить опыты на реальном оборудовании, в ЕГЭ по истории появятся новые форматы для исторических сочинений, а во время экзамена по информатики школьники будут решать задачи на компьютерах.

15 сентября сообщалось, что Рособрнадзор оценил возможность увеличения числа обязательных предметов на ЕГЭ.

В 2020 году сроки ЕГЭ сдвинулись из-за коронавируса. Основной период экзаменов проходил с 29 июня по 25 июля, его сдавали только выпускники, планирующие поступать в вузы, в общей сложности зарегистрировались около 714 тыс. человек.

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