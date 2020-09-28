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Число отдыхающих на российских курортах растет 

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Число отдыхающих на российских курортах растет. Ассоциация туроператоров России ждет прироста туристов в 20–30% по сравнению с 2019 годом. Большинство путешественников отправится в Краснодарский край, количество броней в местных отелях почти в два раза больше, чем год назад. 450 тыс. гостей в ближайшие недели ждут в Калининградской области. Летним сезоном операторы и Ростуризм остались довольны: в июле и августе юг России посетили более 10 млн человек.

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