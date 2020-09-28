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Der Spiegel сообщил о тайном визите Меркель к Навальному в клинику Charite

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Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила блогера Алексея Навального, проходившего лечение в клинике Charite в Берлине. Об этом сообщает сайт газеты Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

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Журналисты отмечают, что эта операция была сверхсекретной. Подробности разговора Меркель и Навального не приводятся.

«Тайный визит к Навальному — еще один признак того, насколько канцлер предана Навальному и не готова оставить дело», — пишет Der Spiegel в статье от 27 сентября.

В начале сентября Меркель сообщила, что Навальный якобы стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок».

В МИД РФ назвали заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, поскольку они не подкреплены фактами.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали в местную больницу из-за того, что ему стало плохо на борту. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме, и 7 сентября врачи его выписали, пишет «Газета.ру».

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