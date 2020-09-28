В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 942 человека

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 942 пациента. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Всего из столичных больниц выписаны 246 074 человека», — отметила Ракова.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Им может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, донор должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Накануне стало известно, что уже более трех тыс. москвичей сделали прививку от коронавируса, пишет «Газета.ру».

Несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице возобновят работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дом.

На прошлой неделе Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в столице. В оперштабе объяснили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112