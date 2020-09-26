В Москве возобновят соцобслуживание и поддержку москвичей

Власти Москвы возобновят работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Как он напомнил, с понедельника пожилые москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома. Мера позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей. Если пенсионерам понадобится помощь, то ее окажут социальные работники.

«С завтрашнего дня правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. Единый телефон горячей линии: 8-495-870-45-09», — написал столичный градоначальник.

Работающим москвичам старше 65 лет больничные листы оформят автоматически, без заявлений. Для этого работодатели должны направить в Фонд социального страхования списки своих сотрудников, остающихся дома.

Беременные женщины для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии, подчеркнул мэр Москвы.

Начнется также доставка на дом лекарств по льготным рецептам гражданам, состоящим на учете в поликлиниках, в инициативном порядке. Самостоятельно за ними приходить не нужно, подавать заявку не требуется.

Ранее на этой неделе Собянин попросил горожан старше 65 лет оставаться дома и не выходить без особой необходимости с 28 сентября. Накануне он заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в столице. В оперштабе объяснили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

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