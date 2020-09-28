Первый за 20 лет полностью российский экипаж полетит на МКС 1 апреля

Первый в истории Международной космической станции экипаж, состоящий только из российских космонавтов, отправится на корабле «Союз МС-18» 1 апреля 2021 года. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».

Отмечается, что предыдущий полностью российский экипаж в составе Сергея Залетина и Александра Калери отправился на корабле «Союз ТМ-30» на орбитальную станцию «Мир» в апреле 2000 года. К МКС экипажи из только российских космонавтов не летали.

«В соответствии с предварительной программой полета на 2021 год завершение 64-й экспедиции — 9 апреля, старт 65-й — 1 апреля», — заявил представитель пресс-службы «Роскосмоса».

27 сентября сообщалось, что основной и дублирующие экипажи 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию прибыли на Байконур.

В составе основного экипажа — космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Их дублерами стали космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

28 сентября члены экипажей проведут первую «примерку» (тренировку) в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-17». Они отработают механизм действий на местах, ознакомятся с бортдокументацией и выполнят ряд тестов бортовых систем.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и экипажем новой долговременной экспедиции запланирован на 14 октября. Старт состоится в 08:45 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур.

Ранее на этой неделе сообщалось, что командир корабля «Союз МС-17» Сергей Рыжиков возьмет с собой Евангелие, горсть русской земли и камень с горы Фавор.