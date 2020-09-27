На Байконур прибыли экипажи корабля «Союз МС-17»

Основной и дублирующие экипажи 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию прибыли на Байконур. Об этом 27 сентября говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

В составе основного экипажа — космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Их дублерами стали космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

«В течение следующих двух недель основному и дублирующему экипажам предстоит пройти комплекс тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования», — отметили в госкорпорации.

28 сентября члены экипажей проведут первую «примерку» (тренировку) в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-17». Они отработают механизм действий на местах, ознакомятся с бортдокументацией и выполнят ряд тестов бортовых систем.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и экипажем новой долговременной экспедиции запланирован на 14 октября. Старт состоится в 08:45 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур.

Ранее на этой неделе сообщалось, что командир корабля «Союз МС-17» Сергей Рыжиков возьмет с собой Евангелие, горсть русской земли и камень с горы Фавор.