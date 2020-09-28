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Саммит лидеров G20 пройдет в онлайн-формате 21-22 ноября

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Саммит лидеров стран «большой двадцатки» (G20) под председательством Саудовской Аравии пройдет в онлайн-формате 21–22 ноября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте G20.

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Саммит лидеров G20 будет проходить под председательством Его Величества короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда. Отмечается, что встреча будет посвящена защите жизней людей на фоне пандемии коронавируса, а также восстановлению экономического роста и борьбе с уязвимостями, выявленными во время пандемии.

Кроме того, в организации указали на то, что на поддержку производства, распространения и предоставления доступа к лекарствам, вакцинам и диагностике был выделен $21 млрд. Также G20 запустила программу по приостановке выплат по долгам для наименее развитых стран и вложила в защиту мировой экономики $11 трлн.

В начале сентября состоялся разговор лидеров России и Саудовской Аравии. Главной темой стала подготовка к саммиту G20, который состоится в ноябре. Также стороны обсудили коллективные усилия по преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции и сделку ОПЕК+, позволившую в целом стабилизировать обстановку на мировых энергетических рынках.

Первый в истории виртуальный саммит глав стран G20 проходил 26 марта. Лидеры приняли итоговое заявление. Согласно документу, страны G20 договорились сделать всё возможное, для того чтобы преодолеть пандемию. Кроме того, страны обязались «не жалеть никаких усилий», чтобы защитить жизни, сохранить рабочие места и доходы людей, оказать помощь всем нуждающимся в поддержке странам.

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