Осенью на курортах РФ ожидают больше туристов

Число туристов на отечественных курортах в осенний период превысит прошлогодние показатели на 20–30%. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Впрочем, помешать этим прогнозам может всплеск заболеваемости COVID-19, признали в организации.

«Мы ожидаем и даже фиксируем рост спроса в осенний период по сравнению с прошлым годом. Этот показатель колеблется от направления к направлению, но в среднем он составляет 20–30%», — сказал «Известиям» вице-президент АТОР Илья Уманский.

Основная причина роста, безусловно, закрытые границы, добавил вице-президент АТОР.

Тем временем на протяжении уже нескольких недель в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В последние дни число новых зараженных по стране перевалило за 7 тыс. в сутки. Как признался «Известиям» Илья Уманский, из-за эпидемиологической обстановки ситуация остается неопределенной. Пока в отрасли не ждут, но и не исключают введения новых ограничительных мер.

«Мы надеемся, что рост заболеваемости не затронет отрасль, и масштабных ограничений не будет. Но исключать ничего нельзя. С этим связана определенная настороженность туристов в бронировании зимнего продукта. Ближайший месяц будет в этом отношении решающим», — пояснил Илья Уманский.

Между тем в Ростуризме «Известиям» сообщили, что объем бронирований, например, курортов Крыма и Кубани уже превышает 70–80%. Там надеются продлить сезон до конца октября.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Живой фонд: спрос на российские курорты осенью превысит показатели 2019-го