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Бастрыкин назвал браконьерство лидером среди преступлений в лесной сфере

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В России браконьерство занимает первое место среди преступлений в лесной сфере. Об этом 27 сентября заявил глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин.

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«В основном это криминальные деяния, связанные с незаконным завладением природными ресурсами. Это такие составы преступлений, как «незаконная охота», «незаконная рубка лесных насаждений», «уничтожение или повреждение лесных насаждений». При этом лесное браконьерство среди зарегистрированных преступлений занимает первое место», — сказал он в интервью «Российской газете».

Бастрыкин отметил, что в общей структуре экологической преступности большой удельный вес занимают нарушения, связанные с незаконной рубкой лесных насаждений.

Ранее в июле Находкинский городской суд признал рыбака из КНДР виновным в нападении на российских пограничников и приговорил его к четырем годам лишения свободы.

17 сентября 2019 года в Японском море российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России.

При задержании экипаж одной из шхун оказал сопротивление, в результате пострадали сотрудники пограничной службы, один северокореец погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.

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