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В Калининградской области объявили траур по погибшим в ДТП

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов принял решение объявить траур в понедельник, 28 сентября, по погибшим в ДТП с участием песковоза и рейсового пассажирского автобуса в Зеленоградском районе. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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В рейсовом автобусе № 120, следовавшим по маршруту Калининград — Янтарный, в момент происшествия находились 15 человек, в том числе кондуктор и водитель. Водитель был трезв, уточняет ТАСС. Участок трассы прямой и находится в нормативном состоянии.

В настоящее время дорога в месте аварии полностью перекрыта. Водителей просят выбирать маршруты в объезд участка.

Авария произошла ранее в этот же день. Автобус выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с груженным песком грузовиком. Погибли семь человек.

Еще 10 человек пострадали и госпитализированы, пишет «Газета.ру». Шестеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а остальные — в состоянии средней тяжести.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ.

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