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Прокуратура начала проверку ДТП с шестью погибшими под Калининградом

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Прокуратура Калининградской области организовала проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком, где погибли шесть человек и пострадали восемь. Об этом говорится в воскресенье, 27 сентября, в сообщении на сайте надзорного ведомства.

На месте аварии находится зампрокурора области, он координирует действия служб оперативного реагирования и правоохранительных органов. «По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись около 12:20 мск на дороге Переславское — Янтарный в районе поселка Кумачево. Среди погибших есть один ребенок.

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