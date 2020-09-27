«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

«Даллас Старз» одержал победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг» во втором овертайме в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Кори Перри (18-я и 90-я минуты) и Джо Павелски (54). У проигравших отличились Ондржей Палат (25) и российский защитник Михаил Сергачев (44).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Тампы», шестой матч пройдет в понедельник (начало в 03:00 мск во вторник, 29 сентября).

«Даллас» последний раз до этого пробивался в финал плей-офф НХЛ в 2000 году, в том сезоне клуб уступил «Нью-Джерси» (2-4). В активе команды есть один трофей Кубка Стэнли, завоеванный в 1999 году.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей. Финальная серия Кубка Стэнли проводится на арене в Эдмонтоне.

25 сентября хоккейный клуб «Тампа» со счетом 5:4 в овертайме обыграл «Даллас» в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ.