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Спорт
«Тампа» обыграла «Даллас» в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ

«Тампа» обыграла «Даллас» в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ

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Хоккейный клуб «Тампа» со счетом 5:4 в овертайме обыграл «Даллас» в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей отличились Брэйден Пойнт (на 20-й и 23-й минутах), Янни Гурд (39), Алекс Киллорн (47) и Кевин Шаттенкирк (67-я минута, овертайм). У проигравшей команды шайбы забили Джон Клингберг (8), Джо Павелски (19, 52) и Кори Перри (29), отмечает «Спорт-Экспресс».

Также отмечается, что российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков по своим воротам и установил рекорд НХЛ по числу побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли — 17. До этого вратарям 25 раз удавалось одержать в плей-офф 16 побед. Из россиян это достижение покорялось Николаю Хабибулину. Он тоже представлял «Тампу» и стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2003/04.

15 сентября сообщалось, что хоккеисты «Даллас Старз» одержали волевую победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф Кубка Стэнли. Решающий гол в овертайме вогнал российский форвард Денис Гурьянов.

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