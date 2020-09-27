Автомобиль въехал в толпу протестующих в Калифорнии

Автомобиль протаранил группу демонстрантов в городе Йорба-Линда на юге американского штата Калифорния, по меньшей мере два человека пострадали. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает телеканал CBS Los Angeles.

Отмечается, в городе проходила акция сторонников движения в поддержку прав темнокожих Black Lives Matter, также на улицы вышли его противники, между двумя группами наблюдались столкновения.

Шериф местной полиции заявил, что водитель наехавшего на протестующих автомобиля был задержан. Перед этим участники акций некоторое время преследовали машину.

Интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожих, Black Lives Matter, было основано в 2013 году. Оно обрело большую популярность после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. После этого по США и ряду западных стран прокатилась волна организованных движением протестов.

В ходе этих акций, в частности, стихийно сносились памятники историческим личностям, связанным с рабством. Активисты BLM выступают против полицейского насилия и расовой дискриминации. Одним из их требований является сокращение финансирования правоохранительной системы.