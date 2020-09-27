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Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей

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Авиасообщение с Южной Кореей, прерванное на фоне пандемии COVID-19, возобновляется в воскресенье, 27 сентября.

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Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой. Распоряжением правительства это было утверждено.

Полеты в Сеул будут осуществляться компанией «Аэрофлот» один раз в неделю по четвергам (рейс SU0250 Москва–Сеул). Обратный рейс SU0251 Сеул–Москва будет выполняться по субботам. Таким образом, первый самолет отправится из Москвы в Сеул 1 октября, обратно — 3 октября.

По мере восстановления международного воздушного сообщения, отметили в российской авиакомпании, частота выполнения рейсов может меняться.

На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта полностью прекратила международное авиасообщение, оставались только вывозные рейсы, которыми россияне возвращались на родину.

С 1 августа были возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа появились рейсы в Швейцарию, но въезд в страну разрешен только обладателям вида на жительство.

3 сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

С 21 сентября открыто авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Россия также выразила готовность с 1 октября возобновить авиасообщение с Грецией, однако окончательный ответ Москва еще не дала. Ранее, 20 сентября, сообщалось, что Греция разрешила въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября. Согласно документу, посещение страны возможно исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

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