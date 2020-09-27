Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Рост тарифов на электроэнергию для населения в России в 2021–2023 годах составит 5% ежегодно. Это следует из прогноза социально-экономического развития на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленного Минэкономразвития. Документ опубликован на сайте ведомства в субботу, 26 сентября.

Вместе с тем тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей, согласно прогнозу министерства, в 2021–2023 годах будут ежегодно индексироваться, как и в предыдущие годы, то есть на 3%. Индексация будет проводиться каждый год в июле.

Ведомство также спрогнозировало снижение потребления электроэнергии в России по итогам 2020 года на 3,6%, до 1,078 трлн кВт·ч. Основными факторами, повлиявшими на это, Минэк называет теплую зиму и пандемию коронавируса. Вместе с этим ожидается, что в среднесрочном периоде объемы производства электроэнергии будут по-прежнему определяться темпами роста российской экономики.

В предыдущий раз тарифы на услуги ЖКХ в России были проиндексированы 1 июля текущего года. Для каждого субъекта РФ установлен свой максимально допустимый индекс. Что касается цен на электроэнергию, то больше всего они должны были вырасти в Крыму и Севастополе — на 7,8 и 5,8% соответственно. В Чеченской Республике рост тарифов прогнозировался на уровне в 6,3%, в Иркутской области — 5,4%, в Кабардино-Балкарии — 5,29%, в Москве — на 4,9%, в Московской области — на 5%.