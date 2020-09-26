Маск показал фото Starship SN8 с готовым хвостовым оперением

Глава компании SpaceX Илон Маск 26 сентября на своей странице в Twitter опубликовал снимок космического корабля SpaceX Starship, который впервые собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км.

«Хвостовое оперение Starship SN8. На следующей неделе носовой обтекатель и носовое оперение. SN9 – в следующем месяце. Первый полет на 15 км», — написал он.

Ранее, 12 сентября, Маск написал в Twitter, что американская компания SpaceX готовит к испытательному полету на высоту более 18 км прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс.

По его словам, модификация корабля SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами должна была быть готова приблизительно через неделю.

В июне сообщалось, что SpaceX намерена создать плавучую морскую платформу на берегу Мексиканского залива в Техасе для осуществления запуска ракет к Луне и Марсу.

30 мая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с впервые созданным за девять лет в США пилотируемым кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. 31 мая корабль успешно пристыковался к Международной космической станции.