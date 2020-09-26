Минэк спрогнозировал рост тарифов на электроэнергию для населения России

В России в 2021–2023 годах рост тарифов на электроэнергию для населения составит 5% ежегодно. Это следует из прогноза социально-экономического развития на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленного Минэкономразвития (Минэк) и опубликованного на сайте ведомства в субботу, 26 сентября.

«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5,0% ежегодно», — говорится в прогнозе ведомства.

Причем тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей, как прогнозирует министерство, в 2021–2023 годах будет ежегодно индексироваться, как и в предыдущие годы, то есть на 3%. Индексация будет проводиться каждый год в июле.

Минэк также спрогнозировал снижение потребления электроэнергии в России по итогам 2020 года на 3,6%, до 1,078 трлн кВт·ч. Основными факторами, повлиявшими на это, министерство называет теплую зиму и пандемию коронавируса. Вместе с этим, по мнению специалистов ведомства, в среднесрочном же периоде объемы производства электроэнергии будут по-прежнему определяться темпами роста российской экономики.

В прошлый раз тарифы на услуги ЖКХ в России были проиндексированы 1 июля текущего года. Для каждого субъекта РФ установлен свой максимально допустимый индекс. Что касается цен на электроэнергию, то больше всего они должны были вырасти в Крыму и Севастополе — на 7,8 и 5,8% соответственно. В Чеченской Республике рост тарифов прогнозировался на уровне в 6,3%, в Иркутской области — 5,4%, в Кабардино-Балкарии — 5,29%, в Москве — на 4,9%, в Московской области — на 5%.

В этот же день в России начал действовать закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики. «Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.

В августе генеральный директор «Интер РАО» Борис Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным заключил, что цены для российского потребителя на электроэнергию в четыре раза ниже, чем для европейского. Для подтверждения своих слов он привел среднюю стоимость электроэнергии для граждан в России и в Германии. Так, россияне в среднем платят $57 за мегаватт-час, а немцы — $353, то есть в шесть раз больше. Глава компании также отметил, что для отечественной крупной промышленности этот показатель меньше на 25%, чем в Европейском союзе.