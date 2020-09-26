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Мужчина открыл огонь из автомата Калашникова из окна дома под Москвой

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В подмосковном Красногорске мужчина устроил стрельбу из охолощенного автомата, высунувшись из окна жилого дома. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

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Полицейские, прибывшие на место ЧП, задержали мужчину.

«Поступила информация о том, что на улице Южный бульвар в Красногорске мужчина стреляет из окна жилого дома. Полицейские, прибыв на место, задержали 36-летнего местного жителя. Он доставлен в отдел полиции», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По предварительным данным, мужчина стрелял из охолощенного автомата Калашникова и в момент ЧП был в состоянии алкогольного опьянения, добавили в главке.

В результате случившегося никто не пострадал. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

20 сентября в Москве полиция задержала двоих мужчин, устроивших стрельбу из травматического оружия в центре города. В результате стрельбы никто не пострадал.

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