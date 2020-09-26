«Зенит» разгромил «Уфу» в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги»

Петербургский «Зенит» всухую победил «Уфу» в матче девятого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Встреча состоялась в субботу, 26 сентября, на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

Половину мячей в ворота соперника отправил нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Свой хет-трик он начал с пенальти на 32-й минуте игры. Автором голов «Уфе» дважды стал Сердар Азмун — на 24-й и 61-й минуте матча. Завершающий мяч забил Алексей Сутормин.

Благодаря этой победе «Зенит» вернул себе лидерство в турнирной таблице. В следующий раз в рамках премьер-лиги игроки клуба сыграют с московским «Спартаком» в субботу, 3 октября.

Ранее в этот же день «Спартак» одержал победу над «Тамбовом» со счетом 2:0 в матче 9-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги».